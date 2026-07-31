Journées Européennes du Patrimoine Musée du Béret MUSEE DU BERET Nay

Informations pratiques

Nay

Journées Européennes du Patrimoine Musée du Béret

MUSEE DU BERET 2 Rue Saint-Roch Est Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre et gratuite tout le Week-end. Visites guidées à 15h00 Samedi et Dimanche. .

MUSEE DU BERET 2 Rue Saint-Roch Est Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 91 70 museeduberet@laulhere-france.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Musée du Béret

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du Béret Nay a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay