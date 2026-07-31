Journées Européennes du Patrimoine Musée du Béret MUSEE DU BERET Nay
samedi 19 septembre 2026 · MUSEE DU BERET · Nay
Informations pratiques
Nay
Journées Européennes du Patrimoine Musée du Béret
MUSEE DU BERET 2 Rue Saint-Roch Est Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre et gratuite tout le Week-end. Visites guidées à 15h00 Samedi et Dimanche. .
MUSEE DU BERET 2 Rue Saint-Roch Est Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 91 70 museeduberet@laulhere-france.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Musée du Béret
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du Béret Nay a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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