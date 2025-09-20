Journées Européennes du Patrimoine Musée du cheval de trait ardennais Buzancy

24 rue du château Buzancy Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

de 9h à 17h Présentation du cheval de trait ardennais de 14h30 à 16h30 tours de calèche 17h Conférence « Le cheval au Moyen-Age » animée par Brigitte Prévot Utilisation et importance du cheval à cette époque, narration d’histoire autour du cheval Accessible aux enfants, collation offerte Buvette sur place

24 rue du château Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 6 18 25 53 83

English :

9am to 5pm: Presentation of the Ardennes draught horse 2:30pm to 4:30pm: Horse-drawn carriage rides 5pm: « The horse in the Middle Ages » talk by Brigitte Prévot Use and importance of the horse at that time, storytelling about the horse Accessible to children, snack available Refreshments on site

German :

von 9 bis 17 Uhr: Vorstellung des Ardenner Zugpferdes von 14.30 bis 16.30 Uhr: Kutschfahrten 17 Uhr: Vortrag « Das Pferd im Mittelalter » unter der Leitung von Brigitte Prévot Nutzung und Bedeutung des Pferdes in dieser Zeit, Erzählung von Geschichten rund um das Pferd Für Kinder zugänglich, kostenloser Imbiss Getränk vor Ort

Italiano :

dalle 9.00 alle 17.00: presentazione del cavallo da tiro delle Ardenne Dalle 14.30 alle 16.30: gite in carrozza trainata da cavalli Alle 17.00: « Il cavallo nel Medioevo » conferenza di Brigitte Prévot Uso e importanza del cavallo all’epoca, narrazione di storie sul cavallo Accessibile ai bambini, merenda a disposizione Rinfreschi in loco

Espanol :

de 9:00 a 17:00 h: Presentación del caballo de tiro de las Ardenas De 14:30 a 16:30 h: Paseos en coche de caballos 17:00 h: Conferencia « El caballo en la Edad Media » por Brigitte Prévot Utilización e importancia del caballo en la época, narración de cuentos sobre el caballo Accesible a los niños, merienda disponible Refrigerio in situ

