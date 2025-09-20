Journées européennes du patrimoine Musée du Donjon et église Saint-Saturnin Place Salignac-Fénelon Saint-Sernin-du-Bois
Place Salignac-Fénelon Musée du Donjon, église Saint-Saturnin Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite libre du Musée du Donjon salle des maquettes et salle des archives Raymond Rochette.
Visite libre de l’église Saint-Saturnin dont l’intérieur est en cours de restauration.
À voir également, la chapelle Saint-Plotot au lieu-dit Gamay.
Visite libre ou commentée. .
