Journées européennes du patrimoine Musée du Donjon et église Saint-Saturnin Place Salignac-Fénelon Saint-Sernin-du-Bois

Journées européennes du patrimoine Musée du Donjon et église Saint-Saturnin Place Salignac-Fénelon Saint-Sernin-du-Bois samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Musée du Donjon et église Saint-Saturnin

Place Salignac-Fénelon Musée du Donjon, église Saint-Saturnin Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre du Musée du Donjon salle des maquettes et salle des archives Raymond Rochette.

Visite libre de l’église Saint-Saturnin dont l’intérieur est en cours de restauration.

À voir également, la chapelle Saint-Plotot au lieu-dit Gamay.

Visite libre ou commentée. .

Place Salignac-Fénelon Musée du Donjon, église Saint-Saturnin Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 56 01 04

English : Journées européennes du patrimoine Musée du Donjon et église Saint-Saturnin

German : Journées européennes du patrimoine Musée du Donjon et église Saint-Saturnin

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée du Donjon et église Saint-Saturnin Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2025-09-05 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II