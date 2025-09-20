JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende samedi 20 septembre 2025.
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre Thème 2025 Patrimoine Architectural
Réservation OBLIGATOIRE au 04 66 49 85 85
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre Thème 2025 Patrimoine Architectural
Samedi 20 septembre à 10h30 et 11h30 Visite sur l’architecture au Musée
45 min | gratuit | réservation obligatoire
Samedi 20 septembre à 16h30 Visite Gastronomie Lozérienne
Croisée avec les Toqués du Cèpe une visite des expositions permanentes pour en apprendre davantage sur la gastronomie locale !
30 min | gratuit | réservation obligatoire
Dimanche 21 septembre à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Visite sur l’architecture au Musée
45 min | gratuit | réservation obligatoire
Réservation OBLIGATOIRE au 04 66 49 85 85 .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
English :
EUROPEAN HERITAGE DAYS: MUSÉE DU GÉVAUDAN
Saturday 20 and Sunday 21 September Theme 2025: Architectural Heritage
Reservations MUST be made on 04 66 49 85 85
German :
EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES: MUSÉE DU GÉVAUDAN
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September Thema 2025: Architektonisches Erbe
Reservierung OBLIGATORISCH unter 04 66 49 85 85
Italiano :
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: MUSEO DEL GÉVAUDAN
Sabato 20 e domenica 21 settembre Tema 2025: Patrimonio architettonico
Le prenotazioni DEVONO essere effettuate al numero 04 66 49 85 85
Espanol :
JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO: MUSÉE DU GÉVAUDAN
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre Tema 2025: Patrimonio arquitectónico
Las reservas DEBEN hacerse en el 04 66 49 85 85
