Journées Européennes du Patrimoine Musée du Granit Bécon-les-Granits
Journées Européennes du Patrimoine Musée du Granit Bécon-les-Granits dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Musée du Granit
22, rue de Candé Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Découvrez le Musée du Granit lors des Journées Européennes du Patrimoine le 21 Septembre 2025.
>22 rue de Candé
Deux siècles de l’économie de Bécon rythmés par l’activité des maîtres granitiers et grisonniers. Ce minéral unique fut exploité dans les carrières de Bécon jusqu’en 1972. Il a été utilisé pour le pavage des Champs-Élysées !
Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre ou guidée
Durée 1h
Gratuit
Visite partiellement accessible aux PMR (salle du rez-de-chaussée)
Chiens acceptés tenus en laisse .
22, rue de Candé Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08
English :
Discover the Musée du Granit during the European Heritage Days on September 21, 2025.
German :
Entdecken Sie das Granitmuseum während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite il Musée du Granit durante le Giornate europee del patrimonio il 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra el Museo del Granito durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el 21 de septiembre de 2025.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du Granit Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu