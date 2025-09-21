Journées Européennes du Patrimoine Musée du Granit Bécon-les-Granits

22, rue de Candé Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Découvrez le Musée du Granit lors des Journées Européennes du Patrimoine le 21 Septembre 2025.

Deux siècles de l’économie de Bécon rythmés par l’activité des maîtres granitiers et grisonniers. Ce minéral unique fut exploité dans les carrières de Bécon jusqu’en 1972. Il a été utilisé pour le pavage des Champs-Élysées !

Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h

Visite libre ou guidée

Durée 1h

Gratuit

Visite partiellement accessible aux PMR (salle du rez-de-chaussée)

Chiens acceptés tenus en laisse .

22, rue de Candé Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08

English :

Discover the Musée du Granit during the European Heritage Days on September 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Granitmuseum während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite il Musée du Granit durante le Giornate europee del patrimonio il 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el Museo del Granito durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el 21 de septiembre de 2025.

