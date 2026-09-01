Journées Européennes du Patrimoine – Musée du Granit Bécon-les-Granits
dimanche 20 septembre 2026 · Bécon-les-Granits
Informations pratiques
Bécon-les-Granits
Journées Européennes du Patrimoine – Musée du Granit
22, rue de Candé Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez le Musée du Granit lors des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 20 Septembre 2026.
>22 rue de Candé
Deux siècles de l’économie de Bécon rythmés par l’activité des maîtres granitiers et grisonniers. Ce minéral unique fut exploité dans les carrières de Bécon jusqu’en 1972. Il a été utilisé pour le pavage des Champs-Élysées !
Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre ou guidée
Durée : 1h
Gratuit
Visite partiellement accessible aux PMR (salle du rez-de-chaussée)
Chiens acceptés tenus en laisse .
22, rue de Candé Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Granite Museum during European Heritage Days on Sunday, September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Musée du Granit Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Bécon-les-Granits (Maine-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine – Les aventures de Marsouin au temps des granitiers -Baludik Musée du Granit Bécon-les-Granits 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Pierre – Bécon les Granits Église Bécon-les-Granits 20 septembre 2026
- L’Echappée Belle ! Robine déboîte cie la Turbulente Bécon-les-Granits 27 septembre 2026
- Livre en fête bécon les Granits Bibliothèque Bécon-les-Granits 11 octobre 2026
- L’Echappée Belle ! Flopi Flopi cie Huile d’Olive et Beurre Salé Bécon-les-Granits 11 octobre 2026