Informations pratiques

Bécon-les-Granits

Journées Européennes du Patrimoine – Musée du Granit

22, rue de Candé Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez le Musée du Granit lors des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 20 Septembre 2026.

>22 rue de Candé

Deux siècles de l’économie de Bécon rythmés par l’activité des maîtres granitiers et grisonniers. Ce minéral unique fut exploité dans les carrières de Bécon jusqu’en 1972. Il a été utilisé pour le pavage des Champs-Élysées !

Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h

Visite libre ou guidée

Durée : 1h

Gratuit

Visite partiellement accessible aux PMR (salle du rez-de-chaussée)

Chiens acceptés tenus en laisse .

22, rue de Candé Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08

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English :

Discover the Granite Museum during European Heritage Days on Sunday, September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Musée du Granit Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu