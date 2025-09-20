JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | MUSÉE DU HUCHIER MUSÉE DU HUCHIER Poucharramet

MUSÉE DU HUCHIER 10 Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet Haute-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découverte de l’atelier et des différents outils.

Visite du musée du Huchier, et de la collection de poteries en terre cuite du XIXème et XXème siècle.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

English :

Discover the workshop and its various tools.

Visit the Musée du Huchier, and its collection of 19th and 20th century earthenware.

German :

Entdeckung der Werkstatt und der verschiedenen Werkzeuge.

Besuch des Huchier-Museums und der Sammlung von Terrakotta-Tongefäßen aus dem 19. und 20.

Italiano :

Scoprite il laboratorio e i diversi strumenti.

Visitate il museo di Huchier e la sua collezione di terrecotte del XIX e XX secolo.

Espanol :

Descubra el taller y las diferentes herramientas.

Visite el museo de Huchier y su colección de cerámica de terracota de los siglos XIX y XX.

