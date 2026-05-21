Journées européennes du patrimoine, Musée du Jouet, Colmar

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Musée du Jouet Haut-Rhin

Gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le musée ouvre gratuitement ses portes du samedi au dimanche pour les Journées européennes du patrimoine 2026.

Au fil des thématiques, laissez-vous surprendre par une collection de jouets du 19e siècle à nos jours. Les collections, exposées sur trois niveaux, traversent les générations : les jouets anciens dialoguent avec les jouets culte comme la poupée Barbie© ou le jeu Meccano©.

Chevaux de bois et petits soldats croisent les jouets robots et les jeu vidéo dans un panorama vivant révélant l’histoire, les technologies et les modes de vie à travers le temps.

L’occasion de voyager dans le temps avec l’exposition « 4026 Des jouets éternels ? » qui regroupe une étrange découverte de jouets venus du futur avec leurs correspondances de jouet d’hier et d’aujourd’hui. Une énigme persiste pour l’un d’entre eux, saurez-vous identifier le jouet mystère ?

Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389419310 https://www.museejouet.com/fr/ https://www.facebook.com/museedujouet.colmar;https://www.instagram.com/museejouetcolmar/ [{« type »: « email », « value »: « contact.museejouet@colmar.fr »}] Sur trois niveaux et avec plus de 1000 jouets exposés, le Musée du Jouet propose une vaste collection de jouets du 19ème siècle à nos jours. Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le musée accueille petits et grands pour une visite ludique et thématique, des jouets qui ont marqué notre enfance.

Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à disposition. Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autours d’une thématique dédiée. Janvier à Novembre 10h-17h sauf les mardis (fermeture) Juillet-Août et Décembre tous les jours 10h-18h Pendant les petites vacances scolaires des trois zones françaises tous les jours 10h-18h Ouvert les mardis des marchés de Noël. Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

Le musée ouvre gratuitement ses portes de 10h à 17h le samedi et le dimanche pour les Journées européennes du patrimoine 2026. patrimoine jouets

©Jean Leblanc