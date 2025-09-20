Journées européennes du patrimoine Musée du patrimoine Brigasque La Brigue

Place de Nice La Brigue Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Venez découvrir le patrimoine de la Tèra Brigašca ! Une immersion ludique et authentique au Musée du Patrimoine de La Brigue.

Place de Nice La Brigue 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 85 26 13 maisondupatrimoine@gmail.com

English : European Heritage Days: Brigasque Heritage Museum

Come and discover the heritage of the Tèra Brigašca! A playful and authentic immersion in the life of yesteryear!

Entdecken Sie das Kulturerbe der Tèra Briga?ca! Ein spielerisches und authentisches Eintauchen in das Museum des Kulturerbes von La Brigue.

Italiano : Giornate europee del patrimonio: Museo del patrimonio Brigasco

Venite a scoprire il patrimonio della Tèra Brigasca! Un’immersione giocosa e autentica nella vita di una volta!

¡Venga a descubrir el patrimonio de la Tèra Briga?ca! Una forma divertida y auténtica de sumergirse en el patrimonio de La Brigue.

