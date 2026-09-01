Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Musée Estève

13 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite libre et gratuite du musée Estève, consacré à l’œuvre de Maurice Estève.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée Estève ouvrira gratuitement ses portes au public les 19 et 20 septembre 2026. Les visiteurs pourront parcourir librement les espaces du musée et découvrir l’univers artistique de Maurice Estève à travers les œuvres présentées. Des médiations à la carte seront également proposées pour celles et ceux qui souhaiteront approfondir leur découverte. Une belle occasion de visiter ou redécouvrir ce musée installé au cœur de Bourges. Entrée gratuite, sans réservation. .

13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38

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English :

%C0 During European Heritage Days, enjoy a free, self-guided tour of the Estève Museum, which is dedicated to the work of Maurice Estève.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Musée Estève Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES