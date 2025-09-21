Journées Européennes du Patrimoine Musée historique et militaire Huningue

Journées Européennes du Patrimoine Musée historique et militaire Huningue dimanche 21 septembre 2025.

6 rue des Boulangers Huningue Haut-Rhin

Dimanche 2025-09-21 14:30:00

2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Huningue vous invite à un voyage dans le temps ! A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez une riche collection d’objets retraçant l’histoire de la forteresse Vauban, l’histoire industrielle de la ville et les deux guerres mondiales.

L’Alsace devenue française, Louis XIV la protège en verrouillant la frontière du Rhin. Parmi les dernières places construites par Vauban, Huningue participe ainsi à la défense du fleuve ; elle accomplira le rôle qui lui est dévolu lors des sièges de 1796, de 1814 et de 1815.

En 1951, Lucien Kiechel acquiert en Suisse un ensemble de gravures et de documents relatifs à Huningue. Les collections sont par la suite enrichies grâce à des dons ou à des achats.

Le musée est installé dans un bâtiment civil du XVIIème siècle, ancienne demeure de l’intendant de la place et du commissaire des guerres. 0 .

6 rue des Boulangers Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 65 11

