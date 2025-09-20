Journées Européennes du Patrimoine musée Meymac près Bordeaux Meymac

Place de l’Église Meymac Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les amis de Meymac près Bordeaux vous invite à découvrir le musée Meymac près Bordeaux et son histoire en visite libre. .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 14 08 meymacpresbordeaux@gmail.com

