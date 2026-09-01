Journées européennes du patrimoine Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Visite libre de l’exposition Destins de femmes Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy Bueil
samedi 19 septembre 2026 · Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy · Bueil
Informations pratiques
Bueil
Journées européennes du patrimoine Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Visite libre de l’exposition Destins de femmes
Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy 8 Grande rue Bueil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La ville de Bueil propose de découvrir l’histoire du cinéma et de la photographie à l’ère pré-numérique. Ce parcours muséographique présente l’ingéniosité des techniques traditionnelles l’usage de la pellicule, la construction de décors réels, les effets spéciaux artisanaux, le montage manuel, ainsi que le développement chimique et la projection mécanique.
Informations pratiques
– Visite libre de 14h à 18h
– Tarif Gratuit
– Contact: https://museejeandelannoy.wordpress.com/ .
Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy 8 Grande rue Bueil 27730 Eure Normandie
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English : Journées européennes du patrimoine Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Visite libre de l’exposition Destins de femmes
L’événement Journées européennes du patrimoine Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Visite libre de l’exposition Destins de femmes Bueil a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération