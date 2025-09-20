Journées européennes du patrimoine Musée Napoléon Île-d’Aix

Journées européennes du patrimoine Musée Napoléon Île-d’Aix samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Musée Napoléon

30 rue Napoléon Île-d’Aix Charente-Maritime

Découvrez un lieu emblématique, riche en mémoire, entre terre et mer. Partez à la rencontre de deux siècles d’évolution architecturale, et explorez l’histoire du bâtiment, son évolution au fil du temps et son intégration dans le paysage insulaire.

30 rue Napoléon Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 40 regie.ile-aix@rmn.fr

English : European Heritage Days: Napoleon Museum

Discover an iconic location, steeped in history, between land and sea. Explore two centuries of architectural evolution and learn about the building’s history, its development over time and its integration into the island landscape.

German : Europäische Tage des Kulturerbes: Napoleon-Museum

Entdecken Sie einen symbolträchtigen Ort voller Erinnerungen zwischen Land und Meer. Begeben Sie sich auf eine Reise durch zwei Jahrhunderte architektonischer Entwicklung und erkunden Sie die Geschichte des Gebäudes, seine Entwicklung im Laufe der Zeit und seine Integration in die Insellandschaft.

Italiano :

Scoprite un luogo emblematico, ricco di memoria, tra terra e mare. Scoprite due secoli di evoluzione architettonica ed esplorate la storia dell’edificio, la sua evoluzione nel tempo e la sua integrazione nel paesaggio dell’isola.

Espanol :

Descubra un lugar emblemático, rico en memoria, entre la tierra y el mar. Descubra dos siglos de evolución arquitectónica y explore la historia del edificio, su evolución en el tiempo y su integración en el paisaje insular.

