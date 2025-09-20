Journées Européennes du patrimoine Musée Vandré Vandré La Devise

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un spectacle vivant et gratuit autour de la figure d’Eléonore Desmier d’Olbreuse « Sans Eléonore, pas d’Europe ! » avec les 3C Théâtre et la Cie l’Orée du Bois.

Vandré Bibliothèque musée de La Devise La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 88 64

English :

As part of the European Heritage Days, a free live show based on the figure of Eléonore Desmier d’Olbreuse: « Sans Eléonore, pas d’Europe! » with 3C Théâtre and Cie l’Orée du Bois.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes findet eine kostenlose Live-Show rund um die Figur der Eléonore Desmier d’Olbreuse statt: « Sans Eléonore, pas d’Europe! » mit den 3C Théâtre und der Cie l’Orée du Bois.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, uno spettacolo gratuito dal vivo basato sulla figura di Eléonore Desmier d’Olbreuse: « Sans Eléonore, pas d’Europe! » con il 3C Théâtre e la Cie l’Orée du Bois.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, espectáculo gratuito en directo basado en la figura de Eléonore Desmier d’Olbreuse: « Sans Eléonore, pas d’Europe! » con el 3C Théâtre y la Cie l’Orée du Bois.

