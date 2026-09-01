Journées Européennes du patrimoine – Musée Vandré Vandré La Devise
samedi 19 septembre 2026 · Vandré · La Devise
Informations pratiques
La Devise
Journées Européennes du patrimoine – Musée Vandré
Vandré Bibliothèque – musée de La Devise La Devise Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de Vandré vous ouvre ses portes.
La Devise : Vandré il y a 100 ans et l’histoire de la vigne en Aunis.
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Vandré Bibliothèque – musée de La Devise La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 88 64
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English :
As part of European Heritage Days, the Vandre Museum is opening its doors to the public.
The Theme: Vandre 100 Years Ago and the History of Viticulture in Aunis.
L’événement Journées Européennes du patrimoine – Musée Vandré La Devise a été mis à jour le 2026-09-04 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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