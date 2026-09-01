Journées Européennes du Patrimoine Musée Wolframines Musée Wolframines Échassières

Informations pratiques

Échassières

Journées Européennes du Patrimoine Musée Wolframines

Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée Wolframines vous propose un accès exceptionnel à la carrière des kaolins de Beauvoir, en partenariat avec la Société des Kaolins de Beauvoir (Imérys). Une occasion unique de découvrir le sous-sol de la Bosse !

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Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99

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English :

The Wolframines Museum offers you exclusive access to the Beauvoir kaolin quarry, in partnership with the Société des Kaolins de Beauvoir (Imérys). A unique opportunity to explore the underground world of La Bosse!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée Wolframines Échassières a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule