Journées Européennes du Patrimoine Musée Wolframines Musée Wolframines Échassières
samedi 19 septembre 2026 · Musée Wolframines · Échassières
Informations pratiques
Échassières
Journées Européennes du Patrimoine Musée Wolframines
Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le musée Wolframines vous propose un accès exceptionnel à la carrière des kaolins de Beauvoir, en partenariat avec la Société des Kaolins de Beauvoir (Imérys). Une occasion unique de découvrir le sous-sol de la Bosse !
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Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99
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English :
The Wolframines Museum offers you exclusive access to the Beauvoir kaolin quarry, in partnership with the Société des Kaolins de Beauvoir (Imérys). A unique opportunity to explore the underground world of La Bosse!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée Wolframines Échassières a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule