Journées européennes du Patrimoine Musée Zadkine PARIS dimanche 21 septembre 2025.
La guitare ouvre un monde de résonances où se croisent des voix venues de Pologne, d’Argentine, du Brésil et de France. À Paris, ces inspirations se sont rencontrées, nourries, transformées, et trouvent aujourd’hui un nouvel écho à travers de jeunes interprètes venus eux aussi d’horizons différents, tous étudiant·es du CRR de Paris – Ida Rubinstein. Ensemble, ils en font vibrer la poésie dans la lumière des six cordes.
Programme
Angle du Musée :
Alexandre TANSMAN (1897-1986) : Prélude et Barcarolle, extraits de la Cavatina
Yi-Quan Yu
Astor PIAZZOLLA (1921-1992) : Otoño porteño, extrait des
Quatre Saisons de Buenos Aires (arrangement Sergio Assad)
Sofia Zhernovyckh
Atelier du jardin :
Roland DYENS (1955-2016) : Climazonie, et Danse Caractérielle, extrait de Hommage à Villa-Lobos
Clara Soriano
Claude DEBUSSY (1862-1918) : Rêverie (arrangement pour trio de guitare par Nathan Bredeson)
Clara Soriano / Sofia Zhernovyckh/ Yi-Quan YU
Parcours musical des étudiant·es de la classe de guitare de Jérémy Jouve
Le dimanche 21 septembre 2025
de 15h00 à 17h30
gratuit
Concerts dans l’angle du musée et dans l’atelier à 15h, 16h et 17h
Public enfants, jeunes et adultes.
Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS
