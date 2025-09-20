Journées Européennes du Patrimoine Musées de Charlieu Musées de Charlieu Charlieu

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de Charlieu à travers le musée hospitalier, le musée de la soierie et notre exposition temporaire de Beaux Arts !

Musées de Charlieu 7, Jardin des Musées Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 60 28 84 accueil@musee-charlieu.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the history of Charlieu through the hospital museum, the silk museum and our temporary Beaux Arts exhibition!

German :

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Geschichte von Charlieu anhand des Krankenhausmuseums, des Seidenmuseums und unserer Sonderausstellung der Schönen Künste!

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la storia di Charlieu attraverso il museo dell’ospedale, il museo della seta e la nostra mostra temporanea di Belle Arti!

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la historia de Charlieu a través del museo del hospital, el museo de la seda y nuestra exposición temporal de Bellas Artes

