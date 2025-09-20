Journées européennes du patrimoine Musées des Beaux Arts La Cohue Vannes

Journées européennes du patrimoine Musées des Beaux Arts La Cohue

15 Place Saint-Pierre Vannes Morbihan

2025-09-20 10:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Explorez les expositions récentes et laissez-vous enchanter par la poésie des œuvres de Marc Didou, sans oublier les objets insolites de l’exposition Les dessous des musées. Lors de votre visite, n’hésitez pas à rencontrer l’équipe des musées de Vannes pour échanger avec eux. .

15 Place Saint-Pierre Vannes 56000 Morbihan Bretagne

