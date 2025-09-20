Journées Européennes du Patrimoine Mussy-sur-Seine

Journées Européennes du Patrimoine Mussy-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Musée de la Résistance de l’Aube Mussy-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le Musée de la Résistance de l’Aube vous accueil à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme: un quizz sur l’Aube dans la Seconde Guerre Mondiale, le samedi et dimanche à 10h30 et 15h.

Gratuit. Sur inscription. Durée: 45min .

Musée de la Résistance de l’Aube Mussy-sur-Seine 10250 Aube Grand Est +33 3 53 63 00 20 museedelaresistance@mussysurseine.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mussy-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne