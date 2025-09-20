Journées Européennes du Patrimoine Mussy-sur-Seine
Journées Européennes du Patrimoine Mussy-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Musée de la Résistance de l’Aube Mussy-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Le Musée de la Résistance de l’Aube vous accueil à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Au programme: un quizz sur l’Aube dans la Seconde Guerre Mondiale, le samedi et dimanche à 10h30 et 15h.
Gratuit. Sur inscription. Durée: 45min .
Musée de la Résistance de l’Aube Mussy-sur-Seine 10250 Aube Grand Est +33 3 53 63 00 20 museedelaresistance@mussysurseine.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mussy-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne