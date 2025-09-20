Journées européennes du patrimoine Naissance et vie d’un bateaux en bois Saint-Jean-de-Luz

Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pour construire un bateau il faut des arbres. Après le choix des essences, commence le travail de construction. Lors de ces Journées, découvrez une partie de l’exposition “De l’arbre au navire” et le travail de construction d’un bateau en bois autour d’animations proposées par les membres de l’association (matelotage, présentation de charpente marine…). .

Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

