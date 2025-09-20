Journées Européennes du Patrimoine Nice Nice

Journées Européennes du Patrimoine Nice Nice samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Nice

Divers lieux à Nice Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les Journées du Patrimoine à Nice sont un voyage à travers l’histoire, une célébration de la culture, et une ode à la beauté intemporelle de notre ville.

.

Divers lieux à Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 00 41 90

English : Journées Européennes du Patrimoine Nice

The Journées du Patrimoine in Nice are a journey through history, a celebration of culture, and an ode to the timeless beauty of our city.

German : Journées Européennes du Patrimoine Nice

Die Tage des Kulturerbes in Nizza sind eine Reise durch die Geschichte, eine Feier der Kultur und eine Ode an die zeitlose Schönheit unserer Stadt.

Italiano : Journées Européennes du Patrimoine Nice

Le Journées du Patrimoine di Nizza sono un viaggio nella storia, una celebrazione della cultura e un’ode alla bellezza senza tempo della nostra città.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Nice

Las Jornadas del Patrimonio de Niza son un viaje a través de la historia, una celebración de la cultura y una oda a la belleza intemporal de nuestra ciudad.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Nice Nice a été mis à jour le 2025-08-18 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur