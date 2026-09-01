Journées Européennes du Patrimoine Niederentzen
samedi 19 septembre 2026 · Niederentzen
Informations pratiques
Niederentzen
Journées Européennes du Patrimoine
Rue Gehren Niederentzen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez profiter d’une soirée sympathique
La meilleure façon de protéger le patrimoine, c’est de le faire connaître et de faire en sorte que l’on puisse y accéder. C’est pourquoi les Journées Européennes du Patrimoine ont été créées en 1984, avec pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine à travers des ouvertures exceptionnelles.
SOIRÉE FESTIVE ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
Samedi 19 septembre 2026 de 18h à 22h
À la salle des fêtes Espace Horizons, rue Gehren
Venez profiter d’une soirée sympatique avec :
– à 18h30, la remise des prix du concours de photographie qui a été organisé tout au long de l’été par la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir les clichés en compétition, une sélection de photographies est actuellement exposée dans l’ensemble des communes du Centre Haut-Rhin
– à 20h, le concert du groupe Back&Off (blues, rock, pop) 0 .
Rue Gehren Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 45 10 biltzheim.mairie@wanadoo.fr
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English :
Come enjoy a fun evening
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Niederentzen a été mis à jour le 2026-09-11 par Centre Haut-Rhin – Ensisheim
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