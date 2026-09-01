Informations pratiques

Niederhergheim

Journées Européennes du Patrimoine

Place de l’Eglise Niederhergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une exposition retrace la construction de l’église Sainte-Lucie ainsi que les principaux artisans qui sont intervenus

La meilleure façon de protéger le patrimoine, c’est de le faire connaître et de faire en sorte que l’on puisse y accéder. C’est pourquoi les Journées Européennes du Patrimoine ont été créées en 1984, avec pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine à travers des ouvertures exceptionnelles.

EXPOSITION SUR LA CONSTRUCTION ET L’ARCHITECTURE DE L’ÉGLISE

Société d’histoire de Niederhergheim

Dimanche 20 septembre 2026 à l’église Sainte-Lucie, place de l’Église de 14h à 18h

Une exposition retrace la construction de l’église Sainte-Lucie ainsi que les principaux artisans qui sont intervenus. Elle mettra en avant le peintre Carl-Philipp Schilling qui a réalisé le décor de cet édifice entièrement peint il y a 130 ans. De ce fait, l’église a été classée en l’an 2000 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques pour ses décors intérieurs. .

Place de l’Eglise Niederhergheim 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 45 08 mairie@niederhergheim.fr

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English :

An exhibition traces the construction of the Church of St. Lucy and highlights the key artisans involved

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Niederhergheim a été mis à jour le 2026-09-11 par Centre Haut-Rhin – Ensisheim