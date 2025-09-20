Journées européennes du Patrimoine Notre Dame des Fontaines La Brigue

Vallon de la Madone La Brigue Alpes-Maritimes

Notre Dame des Fontaines. Le Bijou de La Brigue. En visite gratuite pendant les Journées Européennes du Patrimoine, le 20 et 21 septembre 2025

Vallon de la Madone La Brigue 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 95 49 labrigue-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr

English : European Heritage Days: Notre Dame des Fontaines

Notre Dame des Fontaines. Le Bijou de La Brigue. Free admission during the European Heritage Days, September 20 and 21, 2025.

German : Europäische Tage des Kulturerbes: Notre Dame des Fontaines

Notre Dame des Fontaines (Unsere Dame der Brunnen). Das Schmuckstück von La Brigue. Kostenlose Besichtigung während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano : Giornate europee del patrimonio: Notre Dame des Fontaines

Notre Dame des Fontaines. Il Bijou di La Brigue. Ingresso gratuito durante le Giornate Europee del Patrimonio del 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Notre Dame des Fontaines. El Bijou de La Brigue. Entrada gratuita durante las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025

