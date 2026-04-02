La Brigue

Journées européennes du Patrimoine Notre Dame des Fontaines

Vallon de la Madone La Brigue Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Notre Dame des Fontaines. Le Bijou de La Brigue. En visite gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le 21 septembre 2025

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Vallon de la Madone La Brigue 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 95 49 labrigue-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr

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English : European Heritage Days: Notre Dame des Fontaines

Notre Dame des Fontaines. Le Bijou de La Brigue. Free admission during the European Heritage Days, September 21, 2025.

L’événement Journées européennes du Patrimoine Notre Dame des Fontaines La Brigue a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles