Journées Européennes du Patrimoine Office de Tourisme de Paray-le-Monial Office de Tourisme Paray-le-Monial

Journées Européennes du Patrimoine Office de Tourisme de Paray-le-Monial

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des JEP 2025, un guide conférencier vous conduit à la découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du centre historique de la ville. Vous marcherez sur les pas des moines dans cet ancien prieuré clunisien, chef d’œuvre de l’art roman en Bourgogne, puis dans le cloître du XVIIIe siècle et son jardin de simples. Remontez le temps dans la cité millénaire grâce aux nombreux monuments historiques… La visite se termine par la découverte du Musée du Hiéron. .

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

