Journées Européennes du Patrimoine Open Game à l’église de la Poitevinière Place du 22 janvier 1794, 49510 La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges
Début : 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Découverte du patrimoine religieux à travers un Open Game (même principe qu’un escape game dans une église ouverte).
Tout public, gratuit. .
Place du 22 janvier 1794, 49510 La Poitevinière Place du 22 Janvier 1794 Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire jarousseau.bp8@gmail.com
