JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – OPPIDUM D’ENSERUNE Nissan-lez-Enserune

Informations pratiques

Nissan-lez-Enserune

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – OPPIDUM D’ENSERUNE

D162E3 Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre 2026, profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir l’Oppidum et le musée archéologique d’Ensérune autrement !

Perché sur sa colline, l’oppidum vous invite à remonter le temps et à explorer un patrimoine exceptionnel, tout en portant un nouveau regard sur les paysages et la nature qui l’entourent.

Les 19 et 20 septembre 2026, profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir l’Oppidum et le musée archéologique d’Ensérune autrement !

Perché sur sa colline, l’oppidum vous invite à remonter le temps et à explorer un patrimoine exceptionnel, tout en portant un nouveau regard sur les paysages et la nature qui l’entourent.

Au fil du week-end, laissez-vous guider par des passionnés à travers une visite commentée de l’oppidum, plongez dans la fascinante histoire de l’étang de Montady lors d’un café-causerie archéologique, ou partez à la découverte de la biodiversité du site lors de balades naturalistes avec la LPO.

La photographie sera également à l’honneur avec une expérience originale autour de la chambre noire, pour découvrir le paysage sous un angle inédit.

Au programme :

Samedi 19 septembre à 10h30 : visite commentée « À la découverte de l’oppidum d’Ensérune »

Samedi 19 septembre à 15h30 : café-causerie archéologique « La fabuleuse histoire de l’étang de Montady »

Dimanche 20 septembre à 10h, 11h15, 14h et 16h : balades naturalistes avec la LPO « À la découverte du patrimoine naturel de l’oppidum d’Ensérune » – sur réservation

À cette occasion, le monument est exceptionnellement ouvert gratuitement. Profitez-en également pour découvrir les trois expositions temporaires : « Comme un air venu d’Athènes », « Éloge du paysage I » et « Les Pionniers ».

Un week-end riche en découvertes, entre archéologie, paysages, nature et photographie, pour redécouvrir l’Oppidum d’Ensérune sous un nouveau jour ! .

D162E3 Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 36

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – OPPIDUM D’ENSERUNE

On September 19 and 20, 2026, take advantage of European Heritage Days to discover the Oppidum and the Ensérune Archaeological Museum in a whole new way!

Perched on its hilltop, the oppidum invites you to step back in time and explore its exceptional heritage, while gaining a fresh perspective on the surrounding landscapes and nature.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – OPPIDUM D’ENSERUNE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT LA DOMITIENNE