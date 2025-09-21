Journées européennes du patrimoine Orgue de tribune Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine Orgue de tribune Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz dimanche 21 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Orgue de tribune
Rue Gambetta Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Pénétrez dans l’orgue de tribune de l’église de Saint-Jean-de-Luz pour découvrir la complexité de ses mécanismes. .
Rue Gambetta Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
