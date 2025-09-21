Journées Européennes du Patrimoine Orgues Eglise Notre Dame du Cap Lihou Granville

Eglise Notre Dame du Cap Lihou 3 Place du Parvis Notre-Dame Granville

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-21

Présentation des orgues des églises Notre-Dame du Cap Lihou et de Saint-Nicolas par Emma Pommier, organiste titulaire, suivie d’une audition de musique.

Deux rendez-vous passionnants pour connaître l’histoire unique de ces instruments et en apprécier leurs sonorités.

14h30 Église Notre-Dame du Cap Lihou.

Place du Parvis Notre-Dame (Haute Ville).

17h Église Saint-Nicolas.

Rue Saint-Nicolas. .

+33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr

