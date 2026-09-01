#Journées Européennes du Patrimoine# : ouverture de la chapelle Saint-Jaoua Lieu-dit Saint-Jaoua Plouvien
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Saint-Jaoua · Plouvien
Informations pratiques
Plouvien
#Journées Européennes du Patrimoine# : ouverture de la chapelle Saint-Jaoua
Lieu-dit Saint-Jaoua Chapelle Saint Jaoua Plouvien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle Saint-Jaoua ouvrira ses portes au public.
Des bénévoles de l’association assureront l’accueil des visiteurs et seront présents pour répondre aux questions et partager leurs connaissances sur l’histoire et le patrimoine de ce lieu emblématique.
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce remarquable édifice du patrimoine local. .
Lieu-dit Saint-Jaoua Chapelle Saint Jaoua Plouvien 29860 Finistère Bretagne
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L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# : ouverture de la chapelle Saint-Jaoua Plouvien a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS