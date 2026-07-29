AGENDA · Audierne
Journées Européennes du Patrimoine Ouverture de la chapelle Ste Edwett Audierne
samedi 19 septembre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Journées Européennes du Patrimoine Ouverture de la chapelle Ste Edwett
Chapelle sainte Edwett Esquibien Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de la chapelle pour les Journées du patrimoine. .
Chapelle sainte Edwett Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 64 22 73
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ouverture de la chapelle Ste Edwett Audierne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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