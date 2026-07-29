Informations pratiques

Audierne

Journées Européennes du Patrimoine Ouverture de la chapelle Ste Edwett

Chapelle sainte Edwett Esquibien Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de la chapelle pour les Journées du patrimoine. .

Chapelle sainte Edwett Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 64 22 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ouverture de la chapelle Ste Edwett Audierne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz