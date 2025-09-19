Journées Européennes du Patrimoine Ouverture du MAmusée MAMUSEE Congrier

MAMUSEE 23 Rue d'Anjou Congrier Mayenne

19 septembre 2025 14:00:00

19:00:00

19-21 septembre 2025

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Chapelle Saint-Lézin à Congrier.

Qiang MA ouvre son musée pour vous faire découvrir ses sculptures et ses nouveaux aménagements. .

MAMUSEE 23 Rue d’Anjou Congrier 53800 Mayenne Pays de la Loire mamuseelieuculturel@gmail.com

As part of the European Heritage Days, discover the Saint-Lézin Chapel in Congrier.

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kapelle Saint-Lézin in Congrier.

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la Chapelle Saint-Lézin a Congrier.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la Chapelle Saint-Lézin de Congrier.

