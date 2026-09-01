Journées Européennes du Patrimoine – Ouverture du moulin de Tréouzien Plozévet
dimanche 20 septembre 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Journées Européennes du Patrimoine – Ouverture du moulin de Tréouzien
Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A decouvrir ou à redécouvrir ce beau moulin à eau rénové au 21ème et ouvert au public depuis 2015. Deux étangs autour de cette belle bâtisse, ainsi qu’un impressionnant pigeonnier, vous transporteront au temps des meuniers. .
Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 38 59 04 40
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Ouverture du moulin de Tréouzien Plozévet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden
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