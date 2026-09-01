Informations pratiques

Plozévet

Journées Européennes du Patrimoine – Ouverture du moulin de Tréouzien

Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A decouvrir ou à redécouvrir ce beau moulin à eau rénové au 21ème et ouvert au public depuis 2015. Deux étangs autour de cette belle bâtisse, ainsi qu’un impressionnant pigeonnier, vous transporteront au temps des meuniers. .

Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 38 59 04 40

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Ouverture du moulin de Tréouzien Plozévet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden