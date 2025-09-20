Journées Européennes du Patrimoine: Ouverture du parc La Barbeyère Crest
Journées Européennes du Patrimoine: Ouverture du parc La Barbeyère Crest samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine: Ouverture du parc La Barbeyère
24 chemin des Acacias Crest Drôme
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Ouverture du parc au public. Lieu patrimonial à découvrir.
24 chemin des Acacias Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr
English :
Opening of the park to the public. A heritage site to discover.
German :
Öffnung des Parks für die Öffentlichkeit. Zu entdeckender Ort des Kulturerbes.
Italiano :
Il parco è aperto al pubblico. Un patrimonio da scoprire.
Espanol :
El parque está abierto al público. Un patrimonio por descubrir.
