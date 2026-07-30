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AGENDA · Englesqueville-en-Auge

Journées européennes du Patrimoine Ouverture et visite exceptionnelles de l’atelier normand du peintre André Hambourg Englesqueville-en-Auge

samedi 19 septembre 2026 · Englesqueville-en-Auge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
137 impasse des buttes
Ville
14800 Englesqueville-en-Auge
Département
Calvados
Tarif

Englesqueville-en-Auge

Journées européennes du Patrimoine Ouverture et visite exceptionnelles de l’atelier normand du peintre André Hambourg

137 impasse des buttes Englesqueville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite inédite
Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) sont l’occasion, chaque année, de (re)découvrir le patrimoine qui nous entoure. Cet événement international vous permet de visiter gratuitement des sites connus ou bien fermés au public en temps normal.

Lors de cette édition 2026 sur le thème Patrimoine en danger , venez visiter l’atelier du peintre André Hambourg, endroit où il aimait se ressourcer entre deux tours du monde. Vous y découvrirez l’exposition d’une sélection d’oeuvres peintes sur le site-même.

Rendez-vous directement à l’atelier, situé au 137 Impasse des buttes, à Englesqueville-en-Auge (14130).   .

137 impasse des buttes Englesqueville-en-Auge 14800 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77  contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Ouverture et visite exceptionnelles de l’atelier normand du peintre André Hambourg

A unique tour

L’événement Journées européennes du Patrimoine Ouverture et visite exceptionnelles de l’atelier normand du peintre André Hambourg Englesqueville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Terre d’Auge Tourisme

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