Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel de ville Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial

dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel de ville

Place de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ouverture exceptionnelle de l’hôtel de ville pour les journées européennes. .

Place de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92

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English : Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel de ville

L’événement Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel de ville Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-01 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I