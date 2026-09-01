Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé Socoa Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Socoa · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé
Socoa Rue du phare Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’un accès privilégié au chemin de ronde et à la lentille avec un technicien des Phares et Balises, tout en découvrant le balisage maritime de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ainsi que les enjeux liés au recul du trait de côte qui menace ce patrimoine.
Sur réservation au CIAP ou dans les offices de tourisme – Places limitées .
Socoa Rue du phare Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé
L’événement Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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