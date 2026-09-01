Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé Socoa Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé

Socoa Rue du phare Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Profitez d’un accès privilégié au chemin de ronde et à la lentille avec un technicien des Phares et Balises, tout en découvrant le balisage maritime de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ainsi que les enjeux liés au recul du trait de côte qui menace ce patrimoine.

Sur réservation au CIAP ou dans les offices de tourisme – Places limitées .

Socoa Rue du phare Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé

L’événement Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque