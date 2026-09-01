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Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé Socoa Ciboure

samedi 19 septembre 2026 · Socoa · Ciboure

Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé Socoa Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Socoa
Adresse
Rue du phare
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Ciboure

Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé

Socoa Rue du phare Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Profitez d’un accès privilégié au chemin de ronde et à la lentille avec un technicien des Phares et Balises, tout en découvrant le balisage maritime de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ainsi que les enjeux liés au recul du trait de côte qui menace ce patrimoine.
Sur réservation au CIAP ou dans les offices de tourisme – Places limitées   .

Socoa Rue du phare Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé

L’événement Journées européennes du patrimoine – Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Annulé Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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