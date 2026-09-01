Journées Européennes du Patrimoine – Ouvertures exceptionnelles à l’Hôtel de Ville – 400 ans du Siège de La Rochelle Hôtel de Ville La Rochelle
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Journées Européennes du Patrimoine – Ouvertures exceptionnelles à l’Hôtel de Ville – 400 ans du Siège de La Rochelle
Hôtel de Ville 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Exposition « Un Siège nommé La Rochelle », par Vincent Martin
Dédicaces de livres liés au Siège de La Rochelle
Exposition « : Les 40 ans des Amis du Musée Maritime de La Rochelle »
Interlude musical violoncelle – Adrien Wiot
Cercle d’Escrime Rochelais
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Hôtel de Ville 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 51
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English :
Exhibition: “A Siege Called La Rochelle,” by Vincent Martin
Book signings of works related to the Siege of La Rochelle
Exhibition: “40 Years of the Friends of the La Rochelle Maritime Museum”
Cello interlude—Adrien Wiot
La Rochelle Fencing Club
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Ouvertures exceptionnelles à l’Hôtel de Ville – 400 ans du Siège de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle
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