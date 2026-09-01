Journées Européennes du Patrimoine – Ouvertures exceptionnelles à l’Hôtel de Ville – 400 ans du Siège de La Rochelle Hôtel de Ville La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine – Ouvertures exceptionnelles à l’Hôtel de Ville – 400 ans du Siège de La Rochelle

Hôtel de Ville 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Exposition « Un Siège nommé La Rochelle », par Vincent Martin

Dédicaces de livres liés au Siège de La Rochelle

Exposition « : Les 40 ans des Amis du Musée Maritime de La Rochelle »

Interlude musical violoncelle – Adrien Wiot

Cercle d’Escrime Rochelais

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Hôtel de Ville 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 51

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English :

Exhibition: “A Siege Called La Rochelle,” by Vincent Martin

Book signings of works related to the Siege of La Rochelle

Exhibition: “40 Years of the Friends of the La Rochelle Maritime Museum”

Cello interlude—Adrien Wiot

La Rochelle Fencing Club

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Ouvertures exceptionnelles à l’Hôtel de Ville – 400 ans du Siège de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle