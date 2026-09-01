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Journées Européennes du Patrimoine – Ouvertures exceptionnelles à l’Hôtel de Ville – 400 ans du Siège de La Rochelle Hôtel de Ville La Rochelle

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
3 place de l'Hôtel de Ville
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine – Ouvertures exceptionnelles à l’Hôtel de Ville – 400 ans du Siège de La Rochelle

Hôtel de Ville 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Exposition « Un Siège nommé La Rochelle », par Vincent Martin
Dédicaces de livres liés au Siège de La Rochelle
Exposition « : Les 40 ans des Amis du Musée Maritime de La Rochelle »
Interlude musical violoncelle – Adrien Wiot
Cercle d’Escrime Rochelais
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Hôtel de Ville 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 51 

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English :

Exhibition: “A Siege Called La Rochelle,” by Vincent Martin
Book signings of works related to the Siege of La Rochelle
Exhibition: “40 Years of the Friends of the La Rochelle Maritime Museum”
Cello interlude—Adrien Wiot
La Rochelle Fencing Club

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Ouvertures exceptionnelles à l’Hôtel de Ville – 400 ans du Siège de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle

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