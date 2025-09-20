Journées Européennes du Patrimoine Palais des évêques de Saint-Lizier Route de Montjoie Saint-Lizier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de visiter le Palais des Évêques à un tarif préférentiel et unique !

Route de Montjoie Palais des évêques Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie +33 5 61 05 10 10 info@sites-touristiques-ariege.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, we’re offering you the chance to visit the Palais des Évêques at a unique, preferential rate!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Bischofspalast zu einem einmaligen Vorzugspreis zu besichtigen!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, vi offriamo la possibilità di visitare il Palais des Évêques a un prezzo speciale e unico!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le ofrecemos la posibilidad de visitar el Palacio de los Evasores a un precio único

