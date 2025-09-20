Journées Européennes du Patrimoine Palais des évêques de Saint-Lizier Route de Montjoie Saint-Lizier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de visiter le Palais des Évêques à un tarif préférentiel et unique !
Route de Montjoie Palais des évêques Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie +33 5 61 05 10 10 info@sites-touristiques-ariege.fr
English :
On the occasion of the European Heritage Days, we’re offering you the chance to visit the Palais des Évêques at a unique, preferential rate!
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Bischofspalast zu einem einmaligen Vorzugspreis zu besichtigen!
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, vi offriamo la possibilità di visitare il Palais des Évêques a un prezzo speciale e unico!
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le ofrecemos la posibilidad de visitar el Palacio de los Evasores a un precio único
