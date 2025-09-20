Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure
Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques
CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai Francois Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 13:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Le C.A.U.E 64 présente une quinzaine de bâtiments, aménagements ou ensembles urbains significatifs des XXe et XXIe siècles, de la médiathèque à la cabane d’estive et du foyer rural à la centrale hydroélectrique, répartis sur tout le département. .
CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai Francois Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
English : Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques
German : Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques
Italiano :
Espanol : Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques
L’événement Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques Ciboure a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque