Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure

Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai Francois Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le C.A.U.E 64 présente une quinzaine de bâtiments, aménagements ou ensembles urbains significatifs des XXe et XXIe siècles, de la médiathèque à la cabane d’estive et du foyer rural à la centrale hydroélectrique, répartis sur tout le département. .

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai Francois Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

English : Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques

German : Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques

L’événement Journées européennes du patrimoine Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques Ciboure a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque