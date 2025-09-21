Journées Européennes du Patrimoine par les ATP de Marmande Maison de quartier Marmande

Journées Européennes du Patrimoine par les ATP de Marmande

Maison de quartier Coussan Marmande Lot-et-Garonne

Les Arts et Traditions Populaires de Marmande propose différentes animations pour les journées du Patrimoine Randonnée « A la découverte de Coussan », Conférence sur l’habitat rural du Marmandais et Concert Gric de Prat

Maison de quartier Coussan Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 52 83 47

English : Journées Européennes du Patrimoine par les ATP de Marmande

Les Arts et Traditions Populaires de Marmande (Marmande’s Arts and Popular Traditions association) is offering a number of events for the Heritage Days: « A la découverte de Coussan » hike, conference on rural housing in the Marmand area and Gric de Prat concert

German : Journées Européennes du Patrimoine par les ATP de Marmande

Die Arts et Traditions Populaires de Marmande bieten anlässlich der Tage des Kulturerbes verschiedene Veranstaltungen an: Wanderung « A la découverte de Coussan », Vortrag über die ländliche Wohnkultur im Marmandais und Konzert Gric de Prat

Italiano :

L’associazione Arts et Traditions Populaires de Marmande (Arti e Tradizioni Popolari di Marmande) organizza una serie di eventi per le Giornate del Patrimonio: una passeggiata alla scoperta di Coussan, una conferenza sull’edilizia rurale nella zona di Marmandais e un concerto di Gric de Prat

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine par les ATP de Marmande

Las Arts et Traditions Populaires de Marmande (Artes y Tradiciones Populares de Marmande) organizan varios actos con motivo de las Jornadas del Patrimonio: un paseo para descubrir Coussan, una conferencia sobre la vivienda rural en la zona de Marmandais y un concierto de Gric de Prat

