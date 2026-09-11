Journées européennes du Patrimoine Musée du Hiéron Paray-le-Monial
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Hiéron · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Journées européennes du Patrimoine
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée vous accueille de 10h à 12h30 et de 14h à 18h samedi et dimanche avec une programmation inédite en lien avec les thématiques nationales Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . Des visites clownesques fantaisistes mais très éclairées vous sont aussi proposées pour la première fois cette année !
Une activité enfant en libre accès sera proposée sur le week-end.
Samedi 19 septembre
Le musée aux clowns Visite clownesque
Deux clowns rêvent d’être des puits de connaissances… Ils se dirigent vers le musée du Hiéron dans le but de devenir guide à la place du guide ! Guides Émérites, s’il vous plaît !
Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes.
Départ des visites à 11h30, 14h, 15h30 et 17h
Dimanche 20 septembre
Visite de l’exposition Saisies de la présence à 11h
Visite Les trésors du musée à 14h30
Visite La restauration des œuvres à 16h
Visites La Photo au musée à 17h
Nombre de places limité
Réservation indispensable
Gratuit .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées européennes du Patrimoine Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- Julien Chante Joe Dassin Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial 11 septembre 2026
- Brocante-antiquités-multicollections Parc du Moulin Liron/Dr Drapier Paray-le-Monial 12 septembre 2026
- Fantastic Picnic La Dolce Vita Kiosque du Parc du Moulin Liron Paray-le-Monial 12 septembre 2026
- 2e Games of road solidaire Cloître de la Basilique Paray-le-Monial 13 septembre 2026
- Stage vacances mosaïque Paray-le-Monial 17 septembre 2026