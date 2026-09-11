Journées européennes du Patrimoine Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Journées européennes du Patrimoine

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée vous accueille de 10h à 12h30 et de 14h à 18h samedi et dimanche avec une programmation inédite en lien avec les thématiques nationales Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . Des visites clownesques fantaisistes mais très éclairées vous sont aussi proposées pour la première fois cette année !

Une activité enfant en libre accès sera proposée sur le week-end.

Samedi 19 septembre

Le musée aux clowns Visite clownesque

Deux clowns rêvent d’être des puits de connaissances… Ils se dirigent vers le musée du Hiéron dans le but de devenir guide à la place du guide ! Guides Émérites, s’il vous plaît !

Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes.

Départ des visites à 11h30, 14h, 15h30 et 17h

Dimanche 20 septembre

Visite de l’exposition Saisies de la présence à 11h

Visite Les trésors du musée à 14h30

Visite La restauration des œuvres à 16h

Visites La Photo au musée à 17h

Nombre de places limité

Réservation indispensable

Gratuit .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

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English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)