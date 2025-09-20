Journées Européennes du Patrimoine Parc de la Préhistoire Route de Banat Tarascon-sur-Ariège

Journées Européennes du Patrimoine Parc de la Préhistoire Route de Banat Tarascon-sur-Ariège samedi 20 septembre 2025.

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de visiter le Parc de la Préhistoire à un tarif préférentiel et unique.

Route de Banat Parc de la Préhistoire Tarascon-sur-Ariège 09400 Ariège Occitanie +33 5 61 05 10 10 info@sites-touristiques-ariege.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, we’re offering you the chance to visit the Parc de la Préhistoire at a unique preferential rate.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Park der Vorgeschichte zu einem einmaligen Vorzugspreis zu besuchen.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, vi offriamo la possibilità di visitare il Parc de la Préhistoire a un prezzo speciale e unico.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le ofrecemos la posibilidad de visitar el Parque de la Historia a un precio único.

