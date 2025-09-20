Journées Européennes du Patrimoine Parc départemental de l’Isle Briand Parc de l’Isle-Briand Le Lion-d’Angers

Journées Européennes du Patrimoine proposées au Parc Départemental de l’Isle-Briand, les 20 et 21 septembre 2025.

Domaine de plus de 187 hectares, situé à la confluence des rivières Mayenne et Oudon, classé Espace Naturel sensible pour ses boisements, sa faune et sa flore remarquables. Parc offrant de nombreux sentiers pédestres balisés permettant de découvrir les richesses naturelles, patrimoniales et architecturales du lieu son château du 18e siècle, sa ferme-modèle du 19e siècle, son hippodrome et ses installations équestres… Haut lieu de la compétition équestre, réputé dans le monde entier, accueillant de multiples événements sportifs dont le Mondial du Lion.

Accès libre.

– Visite guidée numérique du parc grâce à l’application LegendR (téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store) découvrez en toute autonomie le nouveau parcours historique pour retrouver les lieux d’antan et les anecdotes des habitants qui ont grandi sur le domaine. .

Parc de l’Isle-Briand Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 09 00 info@isle-briand.fr

English :

European Heritage Days at the Parc Départemental de l’Isle-Briand, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die am 20. und 21. September 2025 im Parc Départemental de l’Isle-Briand angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio al Parc Départemental de l’Isle-Briand, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en el Parc Départemental de l’Isle-Briand, 20 y 21 de septiembre de 2025.

