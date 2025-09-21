Journées européennes du patrimoine Parc des loges EHPAD Le Parc des Loges Le Creusot

Journées européennes du patrimoine Parc des loges EHPAD Le Parc des Loges Le Creusot dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Parc des loges

EHPAD Le Parc des Loges 17 boulevard Maréchal Lyautey Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Dimanche à 14h et 16h, l’équipe propose une visite à la découverte de la fondation et de l’évolution de la Maison Protestante, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui « De l’asile de vieillards au Parc des Loges, histoire de la maison protestante de retraite du Creusot ». Durée 45 min.

Et dimanche de 14h à 18h, les résidents présentent des moments marquants de leur histoire au travers de photographies et de témoignages. .

EHPAD Le Parc des Loges 17 boulevard Maréchal Lyautey Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 07 20 residencelecreusot@odelia.eu

