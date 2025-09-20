Journées Européennes du Patrimoine Parc du Château de la Colinière Château de la Colinière Orée d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Parc du Château de la Colinière Château de la Colinière Orée d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Parc du Château de la Colinière

Château de la Colinière CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour profiter d’une visite du parc du Château de la Colinière.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir lors d’une visite guidée, la partie privée inconnue du grand public de l’ancienne cité médiévale de Châteauceaux les châtelets et fossés successifs, la gloriette du début du XIXe siècle dans l’esprit de La Garenne Lemot posée sur une des 16 tours de la forteresse médiévale, le point de vue stratégique du château de La Colinière sur la Loire.

Visites Guidées le samedi et dimanche (durée 1 h 30)

– 10 h 30

– 14 h 30

– 16 h 30 .

Château de la Colinière CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 00 34 94

English :

Take advantage of the European Heritage Days to visit the grounds of Château de la Colinière.

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um einen Besuch im Park des Schlosses La Colinière zu genießen.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per visitare il parco del Château de la Colinière.

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para visitar el recinto del castillo de la Colinière.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Parc du Château de la Colinière Orée d’Anjou a été mis à jour le 2025-08-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges