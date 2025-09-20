JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Parc du château de Moulinvieux Asnières-sur-Vègre
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Parc du château de Moulinvieux Asnières-sur-Vègre samedi 20 septembre 2025.
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Parc du château de Moulinvieux
Château de Moulinvieux Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez découvrir le parc du château de Moulinvieux
Visite de l’extérieur du château de Moulinvieux.
Accès gratuit de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. .
Château de Moulinvieux Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 25 07 71
English :
Discover the grounds of Château de Moulinvieux
German :
Entdecken Sie den Schlosspark von Moulinvieux
Italiano :
Venite a scoprire il parco dello Château de Moulinvieux
Espanol :
Venga a descubrir los jardines del castillo de Moulinvieux
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Parc du château de Moulinvieux Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Vallée de la Sarthe