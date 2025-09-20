JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Parc du château de Moulinvieux Asnières-sur-Vègre

Château de Moulinvieux Asnières-sur-Vègre Sarthe

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez découvrir le parc du château de Moulinvieux

Visite de l’extérieur du château de Moulinvieux.

Accès gratuit de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. .

Château de Moulinvieux Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 25 07 71

English :

Discover the grounds of Château de Moulinvieux

German :

Entdecken Sie den Schlosspark von Moulinvieux

Italiano :

Venite a scoprire il parco dello Château de Moulinvieux

Espanol :

Venga a descubrir los jardines del castillo de Moulinvieux

